Denizli Hava Durumu! 04 Şubat Çarşamba Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 4 Şubat 2026 tarihinde hava durumu genellikle bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 12 derece civarında iken, sabah saatlerinde 3 derece ölçülmesi bekleniyor. Rüzgar hızı sabah 5 km/saat, gündüz 8 km/saat, akşam ise 5 km/saat olarak tahmin ediliyor. Nem oranı sabah %80, gündüz %50, akşam %63 seviyesine ulaşacak. Hava koşullarına uygun giyinmek, özellikle sabah ve akşam saatlerinde önemlidir.

Denizli Hava Durumu! 04 Şubat Çarşamba Denizli hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 4 Şubat 2026 Çarşamba günü, Denizli'de hava durumu genellikle bulutlu. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 12 derece civarında. Akşam saatlerinde de sıcaklık 12 derece civarında olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 3 derece civarında ölçülecek. Rüzgar hızı sabah 5 km/saat. Gündüz 8 km/saat, akşam 5 km/saat, gece ise 6 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Nem oranı sabah saatlerinde %80. Gündüz saatlerinde %50 olacak. Akşam saatlerinde %63, gece saatlerinde ise %76 seviyesine ulaşacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu devam edecek. 5 Şubat 2026 Perşembe günü sıcaklığın 13 derece olması bekleniyor. 6 Şubat 2026 Cuma günü sıcaklık 12 derece olarak tahmin ediliyor. Bu tarihlerde de hava genellikle bulutlu olacak.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olunmalıdır. Yüksek nem oranı nedeniyle sabah saatlerinde uygun kıyafetler tercih edilebilir. Rüzgarın hızının değişebileceğini göz önünde bulundurmalıyız. Rüzgar geçirmez giysiler kullanmak faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
