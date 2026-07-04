Denizli Hava Durumu! 04 Temmuz Cumartesi Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 4 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli geçecektir. Hava sıcaklığının 30 - 32 derece arasında olması bekleniyor. Nem oranı %50 - %60 seviyelerinde değişecektir. Rüzgar hızı 10 - 15 km/saat olarak ölçülecek. Gün boyunca güneşli ve sıcak bir hava hakim olacak.

5 Temmuz Pazar günü sıcaklık 28 - 30 derece arasında olacak. Nem oranı bu gün %60 - %70 olarak tahmin edilmektedir. Rüzgar hızı yine 10 - 15 km/saat seviyelerinde seyredecek. 6 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 27 - 29 derece aralığında bekleniyor. Bu gün için de nem oranı %60 - %70 olacak. Rüzgar hızı yine değişmeyecek. 7 Temmuz Salı günü sıcaklık 28 - 30 derece arasında seyredecek. Nem oranı %60 - %70 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı da aynı aralıkta olacak.

Sıcak ve nemli hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmalısınız. Dışarı çıkarken hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Bol su içmek sağlık açısından faydalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da gereklidir. Ayrıca, güneş gözlüğü ve şapka gibi aksesuarlarla korunmak iyi bir fikirdir. Evde kaldığınızda serin ve havadar ortamlarda bulunmalısınız. Bu önlemler, sıcak ve nemli günlerde sağlığınızı korumaya yardımcı olur.