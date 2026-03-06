HABER

Denizli Hava Durumu! 06 Mart Cuma Denizli hava durumu nasıl?

Bugün Denizli'de güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 14 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 13 derece olurken gece 8 dereceye düşmesi öngörülüyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden esecek ve saatte 7 kilometre hıza ulaşacak. Cumartesi ve Pazar ise sıcaklıklar 13 derece civarında kalacak. Ilıman hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Bununla birlikte, giyinme konusunda dikkatli olunmalıdır.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 6 Mart 2026 Cuma günü, Denizli'de hava güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 14 dereceye ulaşacak. Hava sıcaklığı ise 10 derece civarında hissedilecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 13 derece olacak. Bu saatlerde hava sıcaklığı yine 10 derece hissedilecek. Gece saatlerinde sıcaklık 8 dereceye düşecek. Hava sıcaklığı 5 derece civarında hissedilecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 7 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %71, gündüz %46, akşam %55 ve gece %72 civarında olacak.

Gelecek günlerde Denizli'de hava ılıman olacak. Cumartesi, 7 Mart 2026 tarihinde, gündüz sıcaklık 13 derece civarına ulaşacak. Hava sıcaklığı 9 derece hissedilecek. Pazar, 8 Mart 2026'da, gündüz sıcaklık 13 derece olacak. Hava sıcaklığı yine 9 derece civarında hissedilecek. Pazartesi, 9 Mart 2026'da, gündüz sıcaklık 13 derece civarında kalacak. Hava sıcaklığı 9 derece hissedilecek. Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esecek. Hızı saatte 9 ile 15 kilometre arasında değişecek. Nem oranı gündüz saatlerinde %43 ile %60 arasında olacak.

Ilıman hava koşulları açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sunuyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük olacak. Bu durum, giyinme konusunda dikkatli olunmasını gerektiriyor. Rüzgar hızının zaman zaman artma ihtimali göz önünde bulundurulmalı. Açık alanlarda dikkatli olmak önemlidir. Hava durumu stabil kalacağından, planları yaparken bu koşullar dikkate alınmalıdır.

