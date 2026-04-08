Denizli Hava Durumu! 08 Nisan Çarşamba Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 8 Nisan 2026 Çarşamba günü hava durumu, sabah saatlerinde 4 derece civarında başlayacak. Gün boyunca sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Yer yer sağanaklar görülecek. Akşam saatlerinde sıcaklık, 3 ile 6 derece arasında seyredecek. Günün erken saatlerinde ve akşam saatlerinde kalın giyinmek faydalı olacaktır. Gün içinde ise kat kat giyinmek daha uygun olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da değişecek. 9 Nisan Perşembe günü daha serin bir hava bekleniyor. Sıcaklık 13 ile 16 derece arasında olacak. Hava parçalı az bulutlu olacak. 10 Nisan Cuma günü sıcaklık daha da düşecek. 12 ile 13 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Hava kapalı olacak. Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde kalınca giyinmek yararlı olur. Gün içinde kat kat giyinmek de iyi bir seçenek olacaktır.

Denizli'de Nisan ayı genellikle 14 ile 20 derece arasında değişen sıcaklıklarla geçer. Bu dönemde yağışlı günler de görülür. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Buna göre hazırlıklı olmalıyız.