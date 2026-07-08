Denizli Hava Durumu! 08 Temmuz Çarşamba Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 32-34 derece aralığında bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklık 16-20 derece arasında seyredecek. Nem oranı gündüz %27-34, gece ise %39-45 civarında olacak. Rüzgar hızı gündüz 9-16 km/saat, gece ise 4-9 km/saat arasında değişecek. Bu koşullar, açık ve güneşli bir hava beklentisini doğruluyor.

Bugünkü hava durumu Denizli'de sıcak ve güneşli bir gün geçireceğimizi gösteriyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 9 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığı 34 derece civarında bekleniyor. 10 Temmuz Cuma günü ise sıcaklığın 33 derece olması öngörülüyor. Gece sıcaklıkları ise 19-20 derece arasında değişecek. Nem oranı gündüz %27-29, gece %39-45 civarında kalacak. Rüzgar hızı gündüz 9-16 km/saat, gece ise 4-9 km/saat arasında değişecek. Bu da açık ve güneşli hava koşullarının devam edeceğini gösteriyor.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması gerekiyor. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek güneşten korunmaya yardımcı olur. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bu saatler 10:00-16:00 arasıdır. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olacaktır.