Denizli Hava Durumu! 09 Nisan Perşembe Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 9 Nisan 2026 Perşembe günü hava durumu sabah saatlerinde 4 derece civarında başlayacak. Gün boyunca sıcaklık 12 ile 16 derece arasında değişecek. Hava parçalı az bulutlu olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 1 ile 3 derece arasında düşecektir. Bu dönemde kalın giyinmek önemlidir. Kat kat giyinmek de faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 10 Nisan Cuma günü daha serin bir hava bekleniyor. Sıcaklık 13 ile 16 derece arasında olacak. Hava kapalı olacak. 11 Nisan Cumartesi günü hafif yağışlı bir hava tahmin ediliyor. Sıcaklık yine 12 ile 15 derece arasında kalacak. 12 Nisan Pazar günü daha sıcak bir hava bekleniyor. Sıcaklık 15 ile 20 derece arasında olacak, hava genellikle açık olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde kalın giyinmek gerekir. Gün içinde kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Hafif yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak akıllıca olacaktır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, planlarınızı yaparken yardımcı olacaktır.