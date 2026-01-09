Denizli Hava Durumu! 09 Ocak Cuma Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 9 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklıklar 3 ile 8 derece arasında değişecek. Yağmurlu hava etkili olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 derece civarına düşecek. Hafif yağışlar devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklık 0 dereceye kadar inebilir. Hava parçalı bulutlu olacak. Rüzgar batıdan saatte 10 kilometre hızla esecek.

Bu soğuk ve yağışlı havada dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmeli. Su geçirmez giysiler ıslanmaktan korur. Rüzgar geçirmeyen montlar kullanmak da önemlidir. Şapka ile rüzgarın etkisi azaltılabilir. Sokaklarda kaygan zeminlere dikkat edilmeli. Uygun ayakkabılar giymek, kazaları önleyebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 10 Ocak Cumartesi günü hava daha sıcak olacak. Yer yer güneşli günler göreceğiz. Sıcaklıklar 6 ile 13 derece arasında değişecek. Ancak hava bulutlanacak. 11 Ocak Pazar günü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 5 ile 12 derece arasında olacak. 12 Ocak Pazartesi hafif yağmur ve kar geçişleri görülecek. Sıcaklıklar 1 ile 8 derece arasında değişecek.

Bu değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak gerek. Güncel hava tahminlerini takip etmek önemli. Planlarınızı buna göre düzenlemelisiniz. Özellikle yağışlı günlerde, su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar kullanmak gerekir. Dışarıda geçireceğiniz zaman böylece daha konforlu olur.