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Denizli Hava Durumu! 09 Temmuz Perşembe Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 9 Temmuz 2026 Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklığı 34-36 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise 17-20 derece civarında kalacak. Nem oranı %20-30 olarak tahmin ediliyor. Bu sıcak hava koşullarında açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması gerekiyor. Sıcak çarpması riski açısından serin ortamlarda zaman geçirmek ve yeterli su içmek önemli.

Denizli Hava Durumu! 09 Temmuz Perşembe Denizli hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Denizli'de 9 Temmuz 2026 Perşembe günü hava durumu, güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 34 - 36 derece arasında tahmin ediliyor. Gece saatlerinde sıcaklıklar 17 - 20 dereceye düşecek. Nem oranı %20 - %30 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı 0 - 2 km/saat arasında değişecek. Yağış ihtimali ise %0 olarak öngörülüyor.

Bugünkü hava durumu, Denizli’de sıcak bir gün geçireceğimizi gösteriyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların şapka ve güneş kremi kullanmaları önerilir. Ayrıca, bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek önemlidir. Aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 10 Temmuz Cuma günü sıcaklık 35 - 36 derece olacak. 11 Temmuz Cumartesi günü ise sıcaklık 34 - 36 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Gece sıcaklıkları 17 - 21 derece civarında kalacak. Nem oranı %20 - %30 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 0 - 2 km/saat arasında değişecek. Yağış ihtimali yine %0 olarak tahmin ediliyor.

Bu sıcak hava koşullarında yaşlılar ve çocuklar dikkatli olmalıdır. Sıcak çarpması riskini azaltmak için serin ortamlarda vakit geçirilmeli. Ayrıca ağır yemeklerden kaçınılmalı ve aşırı fiziksel aktivitelerden uzak durulmalıdır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00 - 16:00 saatlerinde dışarıda bulunmamaya özen gösterilmelidir.

Denizli'de 9 Temmuz 2026 Perşembe günü ve sonraki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Uygun önlemler alarak sağlığınızı korumanız önemlidir. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava durumunu dikkate almalısınız.

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hava durumu Denizli
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