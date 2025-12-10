HABER

Denizli Hava Durumu! 10 Aralık Çarşamba Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'deki hava durumu, 10 Aralık 2025 Çarşamba günü açık ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklıkları 10 ile 14 derece arasında değişirken, gece sıcaklıkları 1 ile 4 derece arasında olacak. Nem oranı %64 ile %82 seviyelerinde seyrederken, rüzgar hızı 4 ile 9 km/saat aralığında kalacak. 11 Aralık'ta hava parçalı az bulutlu, 12 Aralık'ta açık ve 13 Aralık'ta ise güneşli olacak.

Doğukan Akbayır

Denizli'de 10 Aralık 2025 Çarşamba günü, hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10 - 14 derece arasında değişecek. Gece sıcaklığı ise 1 - 4 derece civarında olacak. Nem oranı %64 ile %82 arasında seviyelerde seyredecek. Rüzgar hızı 4 - 9 km/saat arasında olacak. Gün doğumu saati 08:06 ile 08:09 arasında gerçekleşecek. Gün batımı ise 17:44'tedir.

11 Aralık Perşembe günü hava parçalı az bulutlu olacak. 12 Aralık Cuma günü ise hava açık olacak. 13 Aralık Cumartesi günü güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 10 - 16 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları -1 ile 4 derece aralığında seyredecek. Nem oranı %64 ile %82 arasında kalacak. Rüzgar hızı yine 4 - 9 km/saat arasında olacak. Gün doğumu saatleri 08:06 ile 08:09 arasında, gün batımı saat 17:44 olacaktır.

Bu dönem boyunca hava sıcaklıkları gündüzleri 10 - 16 derece aralığında olacak. Geceleri ise -1 - 4 derece arasında bir sıcaklık gözlemlenecek. Nem oranı %64 - %82 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı 4 - 9 km/saat arasında değişecek. Gün doğumu saatleri 08:06 ile 08:09 arasında gerçekleşecek. Gün batımı saat 17:44'dir.

hava durumu Denizli
