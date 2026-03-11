HABER

Denizli Hava Durumu! 11 Mart Çarşamba Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 11 Mart 2026 tarihinde hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz hava sıcaklığı 16 dereceye ulaşacakken, gece 5 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeybatıdan saatte 12 kilometre hızla esecek. Nem oranı %52 ile %76 arasında değişecek. Bu hava koşulları açık hava etkinlikleri için idealdir. Dışarı çıkarken uygun giyinmek ve rüzgar hızındaki değişikliklere dikkat etmek önem taşımaktadır.

Simay Özmen

Denizli'de 11 Mart 2026 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 16 derece civarında. Gece ise sıcaklık 5 dereceye kadar düşecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 12 kilometre hızla esecek. Nem oranı %52 ile %76 arasında değişecek.

Bu hava koşulları açık hava etkinlikleri için idealdir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha düşük olabileceğini unutmamak gerekir. Dışarı çıkarken uygun giyinmek yararlı olacaktır. Ayrıca, rüzgar hızı zaman zaman artabilir. Bu nedenle açık alanlarda dikkatli olmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde genel olarak hava durumu ılıman kalmaya devam edecek. 12 Mart 2026 Perşembe günü gündüz sıcaklığının 16 derece olması bekleniyor. 13 Mart 2026 Cuma günü ise gündüz sıcaklığı 15 derece civarında öngörülüyor. Rüzgar hızı saatte 9 kilometre civarında olacak. Nem oranı %50 ile %57 arasında değişecek.

Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun kalmayı sürdürecektir. Sabaha ve akşama dikkat edilmesi gereken sıcaklıklar bulunmaktadır. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Ayrıca, rüzgar hızının artabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

