Denizli Hava Durumu! 11 Nisan Cumartesi Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 11 Nisan 2026 Cumartesi günü hava durumu genellikle bulutlu ve hafif yağışlı olacak. Gündüz sıcaklık 12 ile 15 derece arasında değişecek. Gece sıcaklık 5 ile 8 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar hızı düşük olacak. Nem oranı %60 civarında kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterebilir. 12 Nisan Pazar günü hava genellikle açık olacak. Sıcaklık 15 ile 20 derece arasında seyredecek. 13 Nisan Pazartesi günü sıcaklık daha da ısınacak. 20 ile 22 derece arasında ilerleyecek. 14 Nisan Salı günü hava bulutlu olacak. Sıcaklık yine 20 ile 22 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde ani sıcaklık değişikliklerine dikkat edilmelidir. Sabah ve akşam saatlerinde daha kalın giyinmek faydalı olacaktır. Gün içinde kat kat giyinmek akıllıca olur. Hafif yağışlı günlerde şemsiye taşımak iyi bir fikir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek planlamalarınıza yardımcı olacaktır.