Denizli Hava Durumu! 11 Ocak Pazar Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 11 Ocak 2026 Pazar günü yağmurlu ve serin bir hava bekleniyor. Sıcaklık 5 ile 10 derece arasında değişecek. Halkın su geçirmez mont giymesi ve uygun ayakkabı seçmesi öneriliyor. 12 Ocak Pazartesi günü hafif kar ve yağmur karışımı hava koşulları gözlemlenecek. 13 Ocak Salı günü ise kısmen güneşli bir gün yaşanacak. Soğuk hava dalgası için kat kat giyinmek ve dikkatli araç kullanmak önem taşıyor.

Ufuk Dağ

Denizli'de 11 Ocak 2026 Pazar günü yağmurlu ve serin bir gün öngörülüyor. Sıcaklık 5 ile 10 derece arasında değişecek. Dışarı çıkarken su geçirmez bir mont giymeniz faydalı olacaktır. Uygun ayakkabılar da giyinmeniz önemli. Nem oranının yüksek olacağı dikkate alınmalıdır. Kıyafetlerinizin hızlı kuruyan ve katlanabilir olmasına dikkat ediniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 12 Ocak Pazartesi günü hafif kar ve yağmur karışımı bekleniyor. 13 Ocak Salı günü kısmen güneşli olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 0 ile 4 derece arasında olacak. Soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olunmalıdır. Kat kat giyinmek ve sıcak tutan aksesuarlar kullanmak önemlidir. 14 Ocak Çarşamba günü hava sıcaklığı 7 derece civarında olacak. Bu, daha ılıman bir gün demek.

Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı korumak için gereklidir. Yağışlı günlerde araç kullanırken dikkatli olunmalıdır. Yolda oluşabilecek su birikintilerine karşı hazırlıklı olmak da önerilir.

