Denizli Hava Durumu! 12 Ağustos Çarşamba Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olarak öngörülüyor. Gündüz sıcaklıklar 38-39 derece arasında olacak. Geceleri ise sıcaklık 25-26 dereceye düşecek. Hava genellikle açık ve güneşli. Nem oranı %10 civarında ölçülecek. Rüzgar hızı 10 km/saat olacak. Bu sıcaklıklar ve hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sağlıyor.

Gelecek günlerde hava durumu değişecek. 13 Ağustos Perşembe günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 36-37 derece arasında kalacak. 14 Ağustos Cuma günü, hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 34-35 dereceye inmeyi sürdürecek. 15 Ağustos Cumartesi günü, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar ise 32-33 derece arasında seyredecek. Özellikle 15 Ağustos'taki yağışlı hava, açık hava etkinlikleri düzenleyenler için dikkat edilmesi gereken bir durum.

Bu sıcak günlerde güneşe maruz kalmaktan kaçınmak gerekiyor. Bol su içmek de oldukça önemli. Açık hava etkinlikleri yaparken, güneş kremi kullanılmalı. Uygun kıyafetler giyilmelidir. Özellikle 15 Ağustos'taki yağışlı hava nedeniyle, hava durumu dikkatle izlenmeli. Böylece açık hava etkinlikleri planlarını gerektiğinde güncelleyebiliriz.