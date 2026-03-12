HABER

Denizli Hava Durumu! 12 Mart Perşembe Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 12 Mart 2026 Perşembe günü hava durumu genel olarak ılımandır. Gündüz sıcaklığı 15 derece civarında, gece ise 5 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %60 olacaktır. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 10 kilometreyle esiyor. İlerleyen günlerde de benzer hava koşulları sürmesi mümkün. Açık hava etkinlikleri için uygun olan bu dönem, dikkatli olunmasını gerektiriyor. Rüzgar zaman zaman artabilir, bu nedenle eşyalarınızı güvenli bir şekilde yerleştirmelisiniz.

Zeynel Eren Ölüç

Denizli'de 12 Mart 2026 Perşembe günü hava durumu, genellikle sıcak ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 15 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık ise 5 dereceye düşecek. Rüzgar hızı saatte 10 kilometre civarında olacak. Nem oranı %60 civarında kalacak.

Bugünkü hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Günün ilerleyen saatlerinde katları çıkararak rahat edilebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak ılıman kalacak. 13 Mart Cuma günü gündüz sıcaklığının 16 derece civarında olması bekleniyor. 14 Mart Cumartesi günü gündüz sıcaklığı ise 15 derece civarında olacak. Rüzgar hızı saatte 6-8 kilometre arasında değişecek. Nem oranı yine %60 civarında kalacak.

Ilıman hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun kalmaya devam edecek. Rüzgar hızının zaman zaman artabileceğini göz önünde bulundurmak önemlidir. Açık alanlarda dikkatli olunmalı. Hafif rüzgarlarda eşyaların güvenli bir şekilde yerleştirilmesi gerekiyor.

Denizli'de 12 Mart Perşembe günü hava durumu, gündüz saatlerinde 15 derece civarında sıcaklık ve %60 nem oranıyla ılıman olacak. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar devam edecek. Açık hava etkinlikleri planlayanlar için bu dönem uygun hava koşulları sunuyor.

