Denizli Hava Durumu! 12 Mart Perşembe Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 12 Mart 2026 Perşembe günü hava durumu, genellikle sıcak ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 15 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık ise 5 dereceye düşecek. Rüzgar hızı saatte 10 kilometre civarında olacak. Nem oranı %60 civarında kalacak.

Bugünkü hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Günün ilerleyen saatlerinde katları çıkararak rahat edilebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak ılıman kalacak. 13 Mart Cuma günü gündüz sıcaklığının 16 derece civarında olması bekleniyor. 14 Mart Cumartesi günü gündüz sıcaklığı ise 15 derece civarında olacak. Rüzgar hızı saatte 6-8 kilometre arasında değişecek. Nem oranı yine %60 civarında kalacak.

Ilıman hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun kalmaya devam edecek. Rüzgar hızının zaman zaman artabileceğini göz önünde bulundurmak önemlidir. Açık alanlarda dikkatli olunmalı. Hafif rüzgarlarda eşyaların güvenli bir şekilde yerleştirilmesi gerekiyor.

