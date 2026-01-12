Denizli Hava Durumu! 12 Ocak Pazartesi Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 12 Ocak Pazartesi günü hava durumu soğuk ve yağışlı koşullarla şekillenecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 6 derece civarında olacak. Yağmurlu hava etkisini gösterecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 7 dereceye kadar düşecek. Karla karışık yağmurlu hava koşulları bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 4 derece civarına gerileyecek. Karla karışık yağmurlu hava devam edecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 12 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %81 ile %94 arasında değişecek.

Soğuk ve yağışlı hava koşulları sabah ve akşam saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için zorluklar yaratabilir. Kalın ve su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Islanmamak için şemsiye veya yağmurluk kullanılmalıdır. Karla karışık yağmurlu hava yolların kayganlaşmasına neden olabilir. Bu durum sürücülerin ve yayaların dikkatli olmalarını gerektirir.

Önümüzdeki günler için hava durumu değişecek. 13 Ocak Salı günü hafif kar yağışı bekleniyor. 14 Ocak Çarşamba günü hava açık olacak. 15 Ocak Perşembe günü ise sıcak ve güneşli bir hava olacak. Bu değişken hava koşulları günlük planlamalarda dikkate alınmalıdır. Özellikle 13 Ocak'ta dışarı çıkarken uygun kıyafet ve ayakkabı seçimi önemlidir.

12 Ocak Pazartesi günü Denizli'de hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Bu koşullara uygun hazırlık yaparak günün zorluklarını daha rahat atlatabilirsiniz.