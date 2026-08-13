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Denizli Hava Durumu! 13 Ağustos Perşembe Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 13 Ağustos 2026 Perşembe günü sıcak hava koşulları hakim olacak. Gündüz sıcaklığın 35-36 dereceye ulaşması bekleniyor. Geceleri ise serinlik 20-21 derece arasında kalacak. Rüzgar hızı 10 km/s olarak ölçülecek. Açık hava etkinlikleri düzenleyenlerin bol su tüketmesi ve güneşten korunmak için gerekli önlemleri alması önemli. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar azalacak, bazı bölgelerde ise gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Denizli Hava Durumu! 13 Ağustos Perşembe Denizli hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Denizli'de 13 Ağustos 2026 Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 35-36 derece civarında olacak. Geceleri ise serinlik 20-21 derece aralığında bekleniyor. Rüzgar hızı 10 km/s olacak. Nem oranı %35 civarında kalacak.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için ideal bir fırsat sunuyor. Ancak aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunacaksanız bol su içmelisiniz. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya koruyucu giysiler kullanmanız önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu şöyle olacak. 14 Ağustos Cuma günü sıcaklık 34 derece civarında. 15 Ağustos Cumartesi günü 32 derece öngörülüyor. 16 Ağustos Pazar günü ise sıcaklık 31 derece civarında seyredecek. Bu günlerde genel olarak hava güneşli kalacak. Ancak 15 ve 16 Ağustos tarihlerinde bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Bu yağışlı günlerde hava durumunu takip etmek önemlidir. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar gerekli önlemleri almalıdır. Yağışların ardından zeminlerin kayganlaşabileceğini dikkate almak gerekir. Bu nedenle trafikte dikkatli olmak önemlidir.

13 Ağustos 2026 Perşembe günü Denizli'de sıcak ve güneşli hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları biraz düşecek. Bazı bölgelerde yağışların görülmesi öngörülüyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almayı ihmal etmeyin.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
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