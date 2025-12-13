HABER

Denizli Hava Durumu! 13 Aralık Cumartesi Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 13 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli geçecek. Gün içerisinde sıcaklık 12 dereceye yükselecekken, akşam saatlerinde 6 dereceye düşecek. 14 ve 15 Aralık günlerinde hava parçalı bulutlu, ardından tekrar güneşli olacak. Her gün için giyinme önerisi önem kazanıyor. Dışarıda vakit geçirmek için gün sonunda hafif bir mont veya ceket almak akıllıca olacaktır.

Doğukan Akbayır

Denizli'de 13 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık yaklaşık 12 dereceye yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 6 derecelerde seyredecek. Gün içinde dışarıda rahatça vakit geçirebilirsiniz. Akşam saatlerinde hafif bir mont veya ceket almak iyi olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecektir. 14 Aralık Pazar günü hava parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 9 ile 12 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 9 derecede kalacak. 15 Aralık Pazartesi günü hava bol güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 9 derecede, gece sıcaklıkları ise 1 derecede seyredecek. 16 Aralık Salı günü de güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 10 derece civarında, gece sıcaklıkları 0 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava genellikle serin ve güneşli kalacak. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemlidir. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olacağı için yanınıza mont veya ceket almalısınız. Gün içinde güneş ışığından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz.

Denizli'de 13 Aralık 2025 Cumartesi günü ve takip eden günlerde hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüzleri dışarıda rahatça vakit geçirebilirsiniz. Akşamları ise serin havaya karşı hazırlıklı olmalısınız.

