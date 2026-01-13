Denizli Hava Durumu! 13 Ocak Salı Denizli hava durumu nasıl?

Bugün 13 Ocak 2026 Salı günü. Denizli'de hava soğuk, hafif kar yağışlı olacak. Gündüz sıcaklık 0 ile 4 derece arasında değişecek. Hafif kar yağışı bekleniyor. Akşam sıcaklık 3 dereceye düşecek. Hava parçalı bulutlu kalacak. Gece sıcaklık 0 dereceye inebilir. Hava yine parçalı bulutlu olacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden esecek. Hızı saatte 8-12 kilometre olacak. Nem oranı %68 ile %82 arasında değişecek.

14 Ocak Çarşamba günü hava daha ılıman olacak. Gündüz sıcaklıklar 6 ile 8 derece arasında değişecek. Hava açık olacak. Akşam sıcaklık 6 dereceye düşecek. Hava açık kalacaktır. Gece ise sıcaklık 3 derece civarına inebilir. Hava yine açık olacaktır. Rüzgar güneydoğudan esecek. Hızı saatte 6-7 kilometre olacak. Nem oranı %57 ile %83 arasında değişecek.

15 Ocak Perşembe günü hava daha da ısınacak. Gündüz sıcaklıkları 10 ile 12 derece arasında değişecek. Hava parçalı bulutlu olacaktır. Akşam sıcaklık 9 dereceye düşecek. Hava bulutlu kalacaktır. Gece sıcaklık 5 derece civarına inebilir. Hava yine parçalı bulutlu kalacaktır. Rüzgar kuzeybatı yönünden esecek. Hızı saatte 7 kilometre olacak. Nem oranı %58 ile %76 arasında değişecek.

16 Ocak Cuma günü hava sıcak ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 11 ile 12 derece arasında değişecek. Hava parçalı bulutlu olacaktır. Akşam sıcaklık 9 dereceye düşecek. Hava bulutlu kalacaktır. Gece ise sıcaklık 5 derece civarına inebilir. Hava parçalı bulutlu olacaktır. Rüzgar güneyden esecek. Hızı saatte 4 kilometre olacak. Nem oranı %58 ile %87 arasında değişecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olacak. Kalın ve kat kat giyinmek, soğuk algınlığı riskini azaltacaktır. Kar yağışı nedeniyle yollar kayganlaşabilir. Araç kullanırken dikkatli olunmalı. Gerekirse kar lastikleri kullanılmalıdır. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.