Denizli Hava Durumu! 16 Temmuz Perşembe Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 16 Temmuz 2026 Perşembe günü hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında olacak. Hava genellikle güneşli olacak. Nem oranı ise %44 civarında seyredecek. Rüzgar saatte 10 km hıza ulaşacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için elverişli.

17 Temmuz Cuma günü sıcaklıkların 21 ile 23 derece arasında olması bekleniyor. Güneşli bir hava hâkim olacak. 18 Temmuz Cumartesi günü sıcaklıklar 20 ile 24 derece arasında değişecek. Yine güneşli bir hava öngörülüyor. 19 Temmuz Pazar günü ise sıcaklıklar 21 ile 25 derece arasında olacak. Güneşli hava devam edecek. Bu dönemde açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sürecek.

Bu sıcak günlerde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmalısınız. Bol su içmek önemlidir. Açık hava etkinlikleri sırasında güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalıdır. Bu şekilde hava koşullarından en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.