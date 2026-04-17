Denizli Hava Durumu! 17 Nisan Cuma Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 17 Nisan 2026 Cuma günü hava durumu değişkenlik gösteriyor. Bölge sakinleri için ortam farklılık yaratacak. Gün boyunca sıcaklık 15 ile 22 derece arasında olacak. Özellikle öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişmeye devam edecek. 18 Nisan Cumartesi günü sıcaklıklar 13 ile 16 derece arasında kalacak. Yağışlı koşullar bu gün de sürecek. 19 Nisan Pazar günü ise hava daha sakinleşecek. Sıcaklıklar 9 ile 21 derece arasında olacak ve güneşli bir gün bekleniyor.

Bu dönemde uygun kıyafetler giymek önem taşır. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken dikkatli olmak gerekir. Şemsiye bulundurmak da büyük önem arz ediyor. Hava koşullarına uygun olarak trafik ve yol durumunu kontrol etmekte faydalı olacaktır. Planlarınızı oluştururken bu durumu dikkate almayı unutmayın.