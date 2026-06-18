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Denizli Hava Durumu! 18 Haziran Perşembe Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 18 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca hava sıcaklığı 29 - 33 derece arasında olacak. Özellikle öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Rüzgar 4 - 8 km/s hızla esecek. Önümüzdeki günlerde 19 - 21 Haziran tarihlerinde de benzer yağışların devam etmesi bekleniyor. Hava durumunu dikkatlice takip etmek, olumsuz etkilerden korunmanıza yardımcı olacaktır.

Denizli Hava Durumu! 18 Haziran Perşembe Denizli hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Denizli'de 18 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu değişken olacaktır. Bölge sakinleri için farklı koşullar sunulmaktadır. Gün boyunca hava sıcaklığı 29 - 33 derece arasında bekleniyor. Özellikle öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışların görülme ihtimali var. Bu nedenle, günün ilerleyen saatlerinde ani değişikliklere hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.

Rüzgar hızı 4 - 8 km/s arasında değişecek. Hava koşulları genel olarak sakin olacak. Nem oranı %50 - %80 civarında seyredecek. Bu durum, hava sıcaklığını daha sıcak hissettirebilir.

Önümüzdeki günlerde, 19 - 21 Haziran tarihleri arasında, gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Bu dönemde hava sıcaklıkları 24 - 34 derece arasında değişecektir. Ani hava değişimlerine karşı özellikle öğleden sonraları dikkatli olmak önemlidir. Seyahat planlarınızı yaparken hava durumunu kontrollü takip etmelisiniz. Gerekirse uygun önlemleri almanız olası olumsuz etkilerden korunmanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
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