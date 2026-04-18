Denizli Hava Durumu! 18 Nisan Cumartesi Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 18 Nisan 2026 Cumartesi günü hava durumu hafif yağışlı olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 15 - 16 derece civarında. Nem oranı %75 - %96 arasında değişecek. Rüzgar hızı ise 6 - 13 km/saat arasında olacak. Gün boyunca hafif yağışlı ve serin bir hava bekleniyor.

19 Nisan Pazar günü daha sıcak bir hava hakim olacak. Sıcaklık 18 - 21 derece arasında değişecek. Nem oranı %26 - %30 olacak. Bu günde bol güneş ışığı bekleniyor. 20 Nisan Pazartesi günü ise sıcaklık 17 - 21 derece arasında olacak. Nem oranı %30 - %34 ile güneşli bir hava tahmin ediliyor. 21 Nisan Salı günü sıcaklık 21 - 22 dereceye yükselecek. Bu günde de %30 - %34 nem oranıyla güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

Bu dönemde serin hava koşulları nedeniyle dikkatli olunmalı. Sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmak önemlidir. Gün içinde güneşli havalarda güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Cildinizi korumak için bu önemlidir. Rüzgar hızı 6 - 13 km/saat arasında olacağı için hafif rüzgarlara da hazırlıklı olun.