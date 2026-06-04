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Yıllar sonra komadan çıktı, yaşadıklarını anlattı: "İntihar etmedim, itildim"

İstanbul Kağıthane'de 2022 yılında balkondan düşerek ağır yaralanan ve uzun süre komada kalan 41 yaşındaki Burçak Ş., bilincinin yerine gelmesinin ardından verdiği ifadede eşinin kendisini balkondan ittiğini öne sürdü.

Yıllar sonra komadan çıktı, yaşadıklarını anlattı: "İntihar etmedim, itildim"

Olay, 1 Nisan 2022 tarihinde Kağıthane ilçesinde meydana geldi. Burçak Ş. (41), balkondan düşerek ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Ş., uzun bir süre yoğun bakımda tedavi gördü ve bir süre komada kaldı.

Yıllar sonra komadan çıktı, yaşadıklarını anlattı: "İntihar etmedim, itildim" 1

"BENİM HİÇBİR ZAMAN İNTİHAR DÜŞÜNCEM OLMADI"

Bilincinin açılmasının ardından ifade veren Burçak Ş., eşi Adem Ş.'nin uyuşturucu kullandığını ve uzun süredir kendisine baskı uyguladığını öne sürdü.

Ş. ifadesinde, "Aramızda tartışma yoktu. Adem beni camın önüne sürükledi ve sırtımdan itekledi. Benim hiçbir zaman intihar düşüncem olmadı. Olaydan önce abimi arayıp ‘Beni kurtar' demiştim. Neden dediğimi hatırlamıyorum" dedi.

Yıllar sonra komadan çıktı, yaşadıklarını anlattı: "İntihar etmedim, itildim" 2

VÜCUDUNDA KALICI HASARLAR OLUŞTU

Soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporunda, Burçak Ş. avuç içlerinde bulunan yaraların düşme sırasında bir cisme tutunma çabası sonucu oluştuğunun değerlendirildiği belirtildi.

Raporda, bu tür bulguların literatürde cinayet kaynaklı olaylarda daha sık görüldüğü ifade edildi. Ayrıca düşüş sırasında ağaç dallarına çarpmasının hızını azalttığı ancak buna rağmen vücudunda kalıcı hasarlar oluştuğu kaydedildi.

Yapılan incelemelerde Burçak Ş.'nin geçmişinde intihar eğilimine ilişkin herhangi bir psikiyatrik kayda rastlanmadığı belirtildi.

Adli Tıp Kurumu raporunda ise mağdurun kafatasında ve omurgasında parçalı kırıklar ile beyin kanaması meydana geldiği tespit edildi.

Olay sonrasında Burçak Ş.'nin yüz felci geçirdiği, sağ gözünde büyük oranda görme kaybı oluştuğu ve konuşma zorluğu yaşadığı, söz konusu rahatsızlıkların hukuken organ işlevinin yitirilmesi kapsamında değerlendirildiği raporda yer aldı.

Yıllar sonra komadan çıktı, yaşadıklarını anlattı: "İntihar etmedim, itildim" 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

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koma Kağıthane balkon düşme
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