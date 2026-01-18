HABER

Denizli Hava Durumu! 18 Ocak Pazar Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 18-21 Ocak 2026 tarihlerinde hava durumu genel olarak açık ve kapalı geçecek. Gündüz sıcaklıkları 6-10 derece arasında değişecek, akşam saatlerinde ise 2-4 derece olması bekleniyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden orta hızda esecek. Nem oranı sabah %64-91, gündüz %64-69, akşam %69-79 ve gece %79 seviyelerinde kalacak. Basınç ise 975 hPa ile 976 hPa arasında ölçülecek.

Doğukan Akbayır

18 Ocak 2026 Pazar günü, Denizli'de hava genel olarak açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 10 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 3 dereceye düşecek. Rüzgar, kuzeybatı yönünden saatte 5 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %91 olarak ölçülecek. Gündüz %64, akşam %69, gece ise %79 seviyesine yükselecek. Basınç sabah 975 hPa, gündüz 975 hPa, akşam 975 hPa, gece ise 976 hPa olacak.

19 Ocak 2026 Pazartesi günü, hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 9 derece civarında hissedilecek. Akşam saatlerinde ise 2 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 11 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah %64, gündüz %64, akşam %69, gece %79 olacak. Basınç sabah 975 hPa, gündüz 975 hPa, akşam 975 hPa ve gece 976 hPa şeklinde ölçülecek.

20 Ocak 2026 Salı günü, hava kapalı olacak. Gündüz sıcaklığı 9 derece civarında kalacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 3 derece olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, kuzeybatı yönünden saatte 11 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah %64, gündüz %64, akşam %69, gece %79 seviyelerine çıkacak. Basınç sabah 975 hPa, gündüz 975 hPa, akşam 975 hPa ve gece 976 hPa olarak ölçülecek.

21 Ocak 2026 Çarşamba günü, hava yine kapalı olacak. Gündüz sıcaklığı 6 derece civarlarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklığın 4 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 9 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %69, gündüz %69, akşam %69, gece %79 olacak. Basınç sabah 975 hPa, gündüz 975 hPa, akşam 975 hPa ve gece 976 hPa seviyelerinde kalacak.

Bu dönemde, gündüz sıcaklıkları 9-10 derece aralığında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 2-4 derece arasında olacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden orta hızda esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %64-91, gündüz %64-69, akşam %69-79 ve gece %79 seviyelerinde kalacak. Basınç ise sabah 975 hPa, gündüz 975 hPa, akşam 975 hPa ve gece 976 hPa ölçülecek.

