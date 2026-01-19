HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Denizli Hava Durumu! 19 Ocak Pazartesi Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 19-21 Ocak 2026 tarihlerinde hava durumu, genellikle açık, fakat bazı günlerde kapalı olacak. Gündüz sıcaklığı 6-10 derece arasında değişirken, akşamları bu değer 2-4 dereceye düşecek. Kuzeybatı yönünden esecek rüzgar 9-11 kilometre hızla aletlecek. Nem oranı gün boyunca %64-79 seviyelerinde kalacak. Hava koşullarına uygun giyinmek, cilt sağlığını korumak için nemlendirici kullanmak tavsiye ediliyor.

Denizli Hava Durumu! 19 Ocak Pazartesi Denizli hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Denizli'de 19 Ocak 2026 Pazartesi günü hava durumu, genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 9 derece civarında hissedilecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 2 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar, kuzeybatı yönünden saatte 11 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %64, gündüz %64, akşam %69 ve gece %79 seviyelerine çıkacak. Basınç sabah 975 hPa olarak ölçülecek. Gündüz de 975 hPa, akşam 975 hPa ve gece 976 hPa seviyesinde kalacak.

20 Ocak 2026 Salı günü hava kapalı olacak. Gündüz sıcaklığı 9 derece civarında kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklığın 3 derece olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 11 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %64, gündüz %64, akşam %69 ve gece %79 seviyelerine çıkacak. Basınç sabah 975 hPa, gündüz 975 hPa, akşam 975 hPa, gece 976 hPa olarak ölçülecek.

21 Ocak 2026 Çarşamba günü hava yine kapalı olacak. Gündüz sıcaklığı 6 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklığın 4 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 9 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %69, gündüz %69, akşam %69 ve gece %79 olacak. Basınç sabah 975 hPa, gündüz 975 hPa, akşam 975 hPa ve gece 976 hPa seviyelerinde kalacak.

Bu dönemde gündüz sıcaklıkları 9-10 derece aralığında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 2-4 derece arasında olacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden orta hızda esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %64-91, gündüz %64-69, akşam %69-79 ve gece %79 seviyelerine ulaşacak. Basınç, sabah 975 hPa, gündüz 975 hPa, akşam 975 hPa ve gece 976 hPa olarak ölçülecek.

Hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşecektir. Kalın giysiler ve kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Nem oranının yüksek olması nedeni ile cilt kuruluğunu önlemek için nemlendirici kullanmak önerilir. Hava koşullarına uygun giyinerek gün boyunca rahat kalınabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kız evlattan kaçırılan 1 milyar TL'lik miras! Her yolu denediler ama olmadıKız evlattan kaçırılan 1 milyar TL'lik miras! Her yolu denediler ama olmadı
Pastanede dehşet! Durup dururken bıçakla saldırdıPastanede dehşet! Durup dururken bıçakla saldırdı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye ordusu Tabka'da kontrolü sağladı! 483 terörist teslim olmak istedi

Suriye ordusu Tabka'da kontrolü sağladı! 483 terörist teslim olmak istedi

Suriye'de korkunç görüntüler! Teröristler, çekilirken esirleri infaz etti

Suriye'de korkunç görüntüler! Teröristler, çekilirken esirleri infaz etti

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

Altın deposu çıktı: Çöpe atılanları topladı! Kuyumcuya getirdi, 275 bin TL aldı

Altın deposu çıktı: Çöpe atılanları topladı! Kuyumcuya getirdi, 275 bin TL aldı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.