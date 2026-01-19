Denizli Hava Durumu! 19 Ocak Pazartesi Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 19 Ocak 2026 Pazartesi günü hava durumu, genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 9 derece civarında hissedilecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 2 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar, kuzeybatı yönünden saatte 11 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %64, gündüz %64, akşam %69 ve gece %79 seviyelerine çıkacak. Basınç sabah 975 hPa olarak ölçülecek. Gündüz de 975 hPa, akşam 975 hPa ve gece 976 hPa seviyesinde kalacak.

20 Ocak 2026 Salı günü hava kapalı olacak. Gündüz sıcaklığı 9 derece civarında kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklığın 3 derece olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 11 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %64, gündüz %64, akşam %69 ve gece %79 seviyelerine çıkacak. Basınç sabah 975 hPa, gündüz 975 hPa, akşam 975 hPa, gece 976 hPa olarak ölçülecek.

21 Ocak 2026 Çarşamba günü hava yine kapalı olacak. Gündüz sıcaklığı 6 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklığın 4 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 9 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %69, gündüz %69, akşam %69 ve gece %79 olacak. Basınç sabah 975 hPa, gündüz 975 hPa, akşam 975 hPa ve gece 976 hPa seviyelerinde kalacak.

Bu dönemde gündüz sıcaklıkları 9-10 derece aralığında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 2-4 derece arasında olacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden orta hızda esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %64-91, gündüz %64-69, akşam %69-79 ve gece %79 seviyelerine ulaşacak. Basınç, sabah 975 hPa, gündüz 975 hPa, akşam 975 hPa ve gece 976 hPa olarak ölçülecek.

Hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşecektir. Kalın giysiler ve kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Nem oranının yüksek olması nedeni ile cilt kuruluğunu önlemek için nemlendirici kullanmak önerilir. Hava koşullarına uygun giyinerek gün boyunca rahat kalınabilir.