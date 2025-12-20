HABER

Denizli Hava Durumu! 20 Aralık Cumartesi Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 20 Aralık 2025 tarihinde hava durumu genelde bulutlu ve serin geçecek. Gündüz sıcaklığı 12 ile 15 derece arasında olurken, akşam sıcaklık 1 ile 6 dereceye düşecek. Nem oranı ise %35 ile %82 arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklık artacak. 21 Aralık'ta 11 ile 17 derece arasında, 22 Aralık'ta ise 10 ile 11 derece bekleniyor. Yer yer yağışlı hava koşullarına dikkat edilmeli.

Devrim Karadağ

Denizli'de 20 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle bulutlu ve serin olacak. Gündüz sıcaklığı 12 - 15 derece arasında seyredecek. Akşam ve gece sıcaklık 1 - 6 derece arasında düşecek. Nem oranı %35 ile %82 arasında değişim gösterecek. Rüzgar hızı ise 1 - 6 km/saat arasında olacak. Bu koşullar altında bulutlu bir hava hakim olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu biraz daha ısınacak. 21 Aralık Pazar günü sıcaklık 11 - 17 derece arasında olacak. Bulutlar arasından ara ara güneş ışıkları görülecek. 22 Aralık Pazartesi günü sıcaklık 10 - 11 derece arasında olacak. Yer yer yağışlı bir hava bekleniyor.

Bu hava koşullarına dikkat etmek gerekiyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşecek. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir şemsiye bulundurmak da önemli. Nem oranının yüksek olduğu günlerde dikkatli olunmalı. Solunum yolu rahatsızlıkları olanlar dışarıda vakit geçirirken dikkat etmelidir.

