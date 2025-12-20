Denizli Hava Durumu! 20 Aralık Cumartesi Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 20 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle bulutlu ve serin olacak. Gündüz sıcaklığı 12 - 15 derece arasında seyredecek. Akşam ve gece sıcaklık 1 - 6 derece arasında düşecek. Nem oranı %35 ile %82 arasında değişim gösterecek. Rüzgar hızı ise 1 - 6 km/saat arasında olacak. Bu koşullar altında bulutlu bir hava hakim olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu biraz daha ısınacak. 21 Aralık Pazar günü sıcaklık 11 - 17 derece arasında olacak. Bulutlar arasından ara ara güneş ışıkları görülecek. 22 Aralık Pazartesi günü sıcaklık 10 - 11 derece arasında olacak. Yer yer yağışlı bir hava bekleniyor.

Bu hava koşullarına dikkat etmek gerekiyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşecek. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir şemsiye bulundurmak da önemli. Nem oranının yüksek olduğu günlerde dikkatli olunmalı. Solunum yolu rahatsızlıkları olanlar dışarıda vakit geçirirken dikkat etmelidir.