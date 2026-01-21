HABER

Denizli Hava Durumu! 21 Ocak Çarşamba Denizli hava durumu nasıl?

21 Ocak 2026 tarihinde Denizli'de hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 6 derece civarında kalacak, akşam saatlerinde de aynı şekilde seyredecek. Hafif yağmur ihtimali mevcutken, dışarı çıkacakların yanlarında şemsiye bulundurmaları önerilmektedir. Yüksek nem oranı cilt kuruluğunu tetikleyebilir, bu nedenle nemlendirici kullanılması faydalı olacaktır. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor.

Devrim Karadağ

21 Ocak 2026 Çarşamba günü Denizli'de hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 6 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklığın yine 6 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar, güneydoğu yönünden saatte 3 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %54 ile %66 arasında değişmesi öngörülüyor.

Bu soğuk ve bulutlu hava koşullarında, sabah saatlerinde hafif yağışlar olabilir. Dışarı çıkacakların yanında şemsiye veya su geçirmez giysi bulundurmaları faydalı olacaktır. Yüksek nem oranı nedeniyle cilt kuruluğunu önlemek için nemlendirici kullanılması önerilmektedir.

Önümüzdeki günlerdeki hava durumu da benzer şekilde seyredecek. 22 Ocak Perşembe günü hafif yağmur bekleniyor. 23 Ocak Cuma günü ise kapalı ve bulutlu bir hava olması tahmin ediliyor. Günün sıcaklıkları 10 ile 15 derece arasında değişiklik gösterecek. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir.

Denizli'de 21 Ocak 2026 Çarşamba günü soğuk ve bulutlu bir hava bekleniyor. Aynı koşulların önümüzdeki günlerde de devam etmesi öngörülüyor. Dışarı çıkarken hava durumunu göz önünde bulundurarak önlemler almak önem arz ediyor. Planlarınızı hava durumuna göre düzenlemenizde fayda var.

