Denizli Hava Durumu! 22 Haziran Pazartesi Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 22 Haziran Pazartesi 2026 tarihi için hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 28 - 30 derece civarında bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklıklar 16 - 18 derece arasında değişecek. Nem oranı %40 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 4 - 5 km/saat seviyelerinde kalacak.

22 Haziran Pazartesi Cumhuriyet Halkı'nın güneşli bir hava ile karşılanması bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 28 - 30 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 16 - 18 derece olacak. Nem oranının %40 civarında kalacağı tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 4 - 5 km/saat civarında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 23 Haziran Salı günü 29 - 31 derece arası sıcaklıklar öngörülüyor. 24 Haziran Çarşamba ise sıcaklık 30 - 32 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları 17 - 19 derece civarında değişecek. Nem oranı %40 - %45 arasında olacak. Rüzgar hızı yine 4 - 5 km/saat seviyelerinde kalacak.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması gerekiyor. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek önemli. Bol su içmek, hafif kıyafetler tercih etmek güneşin etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Ayrıca, güneş ışınlarının en yoğun olduğu 11:00 - 16:00 saatlerinde dışarıda olmaktan kaçınmak gerekir. Bu, cilt sağlığınız için faydalı olacaktır.

Denizli'de 22 Haziran Pazartesi için hava durumu sıcak ve güneşli tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu dönemde güneşten korunmak için gerekli önlemleri almak önemlidir. Bu, sağlıklı ve keyifli bir yaz geçirmenize yardımcı olacaktır.