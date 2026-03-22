Denizli Hava Durumu! 22 Mart Pazar Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 22 Mart 2026 Pazar günü hava durumu yağışlı ve serin olacak. Gün boyunca sıcaklık 10 ile 13 derece arasında değişecek. Yağmurlu koşullar etkili hale gelecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 9 derece civarında olacak. Hafif yağışlar bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 13 dereceye yükselecek. Ancak yağmurlu hava devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 11 dereceye düşecek. Hafif yağışlar sürecek. Gece saatlerinde sıcaklık 7 dereceye kadar inebilir. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Rüzgarlar batı yönünden saatte 9 ile 12 kilometre arasında esecek.

Bugünkü hava durumu, Denizli'de yağışlı ve serin bir gün olacağını gösteriyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya su geçirmez mont almanız faydalı. Serin hava koşullarına karşı kat kat giyinmek önemlidir. Vücut ısınızı korumak için uygun kıyafetler tercih edin.

Önümüzdeki günlerde de yağışlı hava koşulları olacak. 23 Mart Pazartesi günü yağmur ve çisenti bekleniyor. 24 Mart Salı günü sağanak yağışlar görülebilir. 25 Mart Çarşamba günü yer yer sağanaklar devam edecek. Sıcaklık 10 ile 13 derece arasında değişecek. Bu nedenle planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurun. Uygun hazırlıklar yapmanız önemli.

