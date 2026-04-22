Denizli Hava Durumu! 22 Nisan Çarşamba Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 22 Nisan 2026 Çarşamba günü hava durumu yağışlı olacak. Günün sabahında hava güneşli geçecek. Sıcaklıklar 13 ile 16 derece arasında olacak. Öğle saatlerine doğru sıcaklıklar yükselecek. 19 ile 22 derece arasında bir artış bekleniyor. Öğleden sonra yerel sağanak yağışlar görülecek. Akşam saatlerinde de yağışların devam etmesi öngörülüyor. Bu nedenle dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacaktır.

23 Nisan Perşembe günü yer yer sağanak yağışlar etkili olacak. 24 Nisan Cuma günü ise hava daha sıcak olacak. Yağışlı koşulların hakim olacağı tahmin ediliyor. 25 Nisan Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklıkları 16 ile 22 derece arasında değişecek. Bu süreçte hava durumuna dikkat etmeniz önemli.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye almanız önerilir. Islanmaktan kaçınmak için hazırlıklı olmalısınız. Ani hava değişimlerine karşı önlem almak gereklidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, planlarınızı etkileyecektir.