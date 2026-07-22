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Denizli Hava Durumu! 22 Temmuz Çarşamba Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 22 Temmuz 2026 tarihinde sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıklarının 38 derece ulaşması öngörülüyor. Gece saatlerinde ise sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Hava kalitesi günlük aktiviteler için uygun. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar düşecek, dolayısıyla dikkatli olunması ve basit önlemler alınması öneriliyor. Örneğin, bol su içmek ve gölge alanlarda dinlenmek sıcak havalarda sağlık için önem taşır.

Denizli Hava Durumu! 22 Temmuz Çarşamba Denizli hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Denizli'de 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklıklarının yaklaşık 38 derece olması bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Hava kalitesi iyi seviyede olacak. Bu, açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sağlar.

Bugün, Denizli'deki hava durumu oldukça sıcak geçecek. Gündüz saatlerinde 38 dereceye ulaşması öngörülüyor. Gece saatlerinde ise sıcaklık düşüp 19 ile 22 derece olacak. Hava kalitesi etkinlikler için elverişli bir durum sunuyor.

Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar biraz daha düşecek. 23 Temmuz Perşembe günü 36 derece olması tahmin ediliyor. 24 Temmuz Cuma günü sıcaklıkların 34 dereceye düşmesi bekleniyor. 25 Temmuz Cumartesi günü ise sıcaklıklar 29 dereceye gerileyecek.

Sıcak günlerde dikkatli olunması önemlidir. Öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin tedbir alması gerekir. Gölgelik alanlarda kalmak faydalı olacaktır. Bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek, sıcak çarpması riskini azaltır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak cilt sağlığı için önemlidir.

Denizli'de 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar biraz daha düşecek. Sıcak havalarda alınacak basit önlemlerle sağlıklı bir gün geçirebilirsiniz.

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hava durumu Denizli
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