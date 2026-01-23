HABER

Denizli Hava Durumu! 23 Ocak Cuma Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 23 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu genellikle bulutlu ve yağışlı olacak. Sıcaklık 9 ile 14 derece arasında değişirken, rüzgar güney yönünden hafif eserken, gece saatlerinde sıcaklık 9 dereceye inerek hafif yağmur bekleniyor. 24 Ocak'ta sıcaklıklar 9 ile 15 derece, 25 Ocak'ta 9 ile 17 derece arasında değişecek. Hava şartlarına uygun kıyafet ve önlemler almak, dışarıda güvenliğinizi artıracaktır.

Devrim Karadağ

Denizli'de 23 Ocak 2026 Cuma günü, hava durumu genellikle bulutlu ve yağışlı olacak. Sıcaklıklar gün boyunca 9 ile 14 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklıklar 6 derece civarında olacak. Bu saatlerde az bulutlu bir hava bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 13 dereceye yükselecek. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 12 dereceye düşecek. Hava yine bulutlu olacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar 9 dereceye kadar inecek. Hafif yağışlı bir hava görülecek.

Rüzgarın sabah saatlerinde, güney yönünden saatte 5 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Öğle saatlerinde rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 7 kilometre hızla esecek. Akşam saatlerinde rüzgar tekrar güney yönünden saatte 5 kilometre hızla olacak. Gece saatlerinde de güney yönünden saatte 5 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %90, öğle %68, akşam %76 ve gece %84 olacak. Basınç sabah 964 hPa, öğle 964 hPa, akşam 964 hPa ve gece 965 hPa olarak ölçülecek.

24 Ocak 2026 Cumartesi günü, sıcaklıklar 9 ile 15 derece arasında değişecek. Hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. 25 Ocak 2026 Pazar günü, sıcaklıklar 9 ile 17 derece arasında olacak. Kapalı bir hava hakim olacak. 26 Ocak 2026 Pazartesi günü, sıcaklıklar 8 ile 18 derece arasında değişecek. Gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava görülecek.

Bu hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken su geçirmeyen bir mont bulundurmak faydalı olacaktır. Ayrıca bir şemsiye taşımak, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Yağışlı havalarda yollar kayganlaşabilir. Araç kullanırken dikkatli olmak gerekir. Evde kalacağınız zamanlarda pencere ve kapıları kapalı tutmak önemlidir. Bu şekilde içeri su girmesini engelleyebilirsiniz. Bu önlemler, olumsuz hava koşullarından korunmanızı sağlar.

