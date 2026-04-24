Denizli Hava Durumu! 24 Nisan Cuma Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 24 Nisan 2026 Cuma gününün hava durumu aralıklı sağanak yağışlar ile geçecek. Sıcaklık 11 ile 20 derece arasında seyredecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 12 derece civarında olacak. Gündüz sıcaklık 18 dereceye yükselecek. Bu saatlerde hafif yağış bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 17 dereceye düşecek. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 12 derece civarına inecek. Hava bulutlu kalmaya devam edecek.

25 Nisan Cumartesi günü sıcaklık 14 ile 22 derece arasında değişecek. Aralıklı sağanak yağışların devam etmesi tahmin ediliyor. 26 Nisan Pazar günü sıcaklık 12 ile 23 derece arasında olacak. Hafif yağışların etkili olması bekleniyor. 27 Nisan Pazartesi günü hava sıcaklıkları yine 12 ile 23 derece arasında seyredecek. Hava koşullarının daha sakinleşmesi öngörülüyor. Açık ve güneşli bir hava görülecek.

Bu dönemde özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken dikkatli olmalısınız. Yanınıza şemsiye veya su geçirmez giysiler almanız faydalı olacaktır. Yolların kayganlaşabileceğini unutmamalısınız. Araç kullanırken dikkatli olmanız önemlidir. Sıcaklıklar mevsim normallerine yakın seyredecek. Kat kat giyinerek hava koşullarına uygun şekilde hazırlanmalısınız.