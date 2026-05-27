Denizli Hava Durumu! 27 Mayıs Çarşamba Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü hava durumu yerel halk ve ziyaretçiler için önemli. Hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında olacak. Gün boyunca yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Rüzgar hızı yaklaşık 1,5 km/saat civarında. Nem oranı ise %52 ile %93 arasında değişecek.

Bu hava koşulları açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Yağışlı havalarda dışarıda vakit geçireceklerin su geçirmez giysiler giymesi faydalı olacaktır. Ayrıca gök gürültülü sağanak yağışlar, yıldırım riskini artırabilir. Açık alanlarda bulunurken dikkatli olmak gerekir. Mümkünse kapalı alanlara geçilmelidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 28 Mayıs Perşembe günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 22 derece civarında olacak. 29 Mayıs Cuma günü çoğunlukla güneşli bir hava öngörülüyor. O gün sıcaklık 23 derece civarında olacak. 30 Mayıs Cumartesi günü ise bol güneş ışığı ve 25 derece bekleniyor.

