Denizli Hava Durumu! 27 Şubat Cuma Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 27 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu keyifli olacak. Gün boyunca bol güneş ışığı olacak. Sıcaklık 7 ile 12 derece arasında değişecek. Rüzgar batıdan, saatte yaklaşık 11 kilometre hızda esecek. Bu güzel havayı açık hava etkinlikleri için değerlendirebilirsiniz.

28 Şubat Cumartesi günü de hava güneşli olacak. Sıcaklık 10 ile 13 derece arasında seyredecek. Rüzgar batıdan, saatte yaklaşık 7 kilometre hızla esecek. 1 Mart Pazar günü hava yine güneşli olacak. Sıcaklık 12 ile 16 dereceye kadar yükselebilir. Rüzgar batıdan, saatte 7 kilometre hızla esecek. Bu güzel havayı açık hava etkinlikleri için kullanabilirsiniz.

Bu dönemde gündüz hava sıcaklıkları 10 ile 16 derece arasında değişecek. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Ancak sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Bu nedenle yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Güneş ışığından yararlanmak için güneş koruyucu kullanmayı unutmayın.

