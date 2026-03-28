Denizli Hava Durumu! 28 Mart Cumartesi Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 28 Mart 2026 Cumartesi günü yağmurlu bir hava olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 12-13 derece arasında seyredecek. Sabah saatlerinde yağmur bekleniyor. Hissedilen sıcaklık ise 5 derece civarında kalacak. Gündüz saatlerinde yağmur devam edecek. Hissedilen sıcaklık 12 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Hissedilen sıcaklık 7 derece olacak. Gece saatlerinde hafif yağış devam edecek. Hissedilen sıcaklık 4 derece dolaylarında olacak.

Rüzgarın hızı sabah saatlerinde 11 km/saat olarak ölçülüyor. Gündüz saatlerinde rüzgar hızı 3 km/saat olacak. Akşam saatlerinde rüzgar 5 km/saat hızlanacak. Gece saatlerinde ise rüzgarın hızı tekrar 11 km/saat olacak. Nem oranı sabah saatlerinde %87, gündüz saatlerinde %69 olarak ölçülüyor. Akşam saatlerinde nem oranı %93, gece ise yine %93 seviyesinde kalacak.

29 Mart Pazar günü hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 10-11 derece civarında olacak. 30 Mart Pazartesi günü daha sıcak bir hava öngörülüyor. Sıcaklık 14-15 derece arasında seyredecek. 31 Mart Salı günü ise güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 16-17 derece dolaylarında olacak.

Bu dönemde yağışlı hava koşulları nedeniyle dikkatli olmanız gerekiyor. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giyilmesi faydalı olur. Rüzgarlı günlerde şemsiyenizi sağlam tutmalısınız. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanızda yarar var. Sıcaklıkların artacağı günlerde güneş ışınlarından korunmalısınız. Şapka ve güneş kremi kullanmanız önerilir.