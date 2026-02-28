Denizli Hava Durumu! 28 Şubat Cumartesi Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 28 Şubat Cumartesi günü hava durumu güneşli ve ılıman olacak. Gündüz sıcaklıklar 10 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 3 derece civarında seyredecek. Bu durum gün boyunca rahat bir hava koşulu sunacak.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 1 Mart Pazar günü, parlak güneş ışığı altında sıcaklık 13 derece civarına ulaşacak. Gece sıcaklık 3 derece civarında kalacak. 2 Mart Pazartesi günü bol güneş ışığıyla sıcaklık 14 derece civarına çıkacak. Gece sıcaklık yine 3 derece olacak. 3 Mart Salı günü, bulutlu-kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 16 derece civarına ulaşacak. Gece ise sıcaklık 0 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genel olarak ılıman ve güneşli olacak. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gerektiğinde bir ceket bulundurmak da önemlidir. Gün içinde güneş ışığından yararlanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz.

Denizli'de 28 Şubat Cumartesi ve takip eden günlerde hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Sıcaklıklar gündüz 10-16 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 0-3 derece civarında seyredecek. Bu dönemde rahat ve keyifli bir hava bekleniyor.