Denizli Hava Durumu! 29 Aralık Pazartesi Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 29 Aralık 2025 tarihi hava durumu açık ve güneşli şekilde geçiyor. Gündüz sıcaklık 5 ile 6 derece arasında seyrediyor. Akşam ise sıcaklık 3 dereceye düşecek. 30 Aralık'ta bulutlu bir hava bekleniyor ve sıcaklık 8 ile 12 derece olacak. Yağışlar ile birlikte 31 Aralık'ta 7 ile 9 derece arasında değişen sıcaklıklar öngörülüyor. Bu süreçte astım ve alerji hastalarının dikkatli olmaları öneriliyor.

Doğukan Akbayır

29 Aralık 2025 tarihi Denizli'de hava durumu açık ve güneşli. Gündüz sıcaklık 5 ile 6 derece arasında. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 dereceye düşecek. Rüzgar hızı sabah 5 km/saat. Öğle saatlerinde rüzgar hızı 10 km/saat olacak. Nem oranı sabah %83. Öğlede %53, akşamda %68 ve gecede %73 civarında tahmin ediliyor.

30 Aralık Salı günü hava durumu değişecek. Sıcaklıklar 8 ile 12 derece arasında olacak. Bulutlu bir hava bekleniyor. Yağışların görülmesi de bekleniyor. 31 Aralık Çarşamba günü sıcaklıklar 7 ile 9 derece arasında değişecek. Yer yer sağanak yağışların olacağı tahmin ediliyor. 1 Ocak Perşembe günü ise güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 3 ile 6 derece arasında değişecek.

Bu dönemde yağışlı günlerde şemsiye kullanmak faydalıdır. Yağmurluk da iyi bir seçenektir. Nem oranı yüksek günlerde astım ve alerji hastaları dikkatli olmalıdır. Tedavi planlarına uymaları önemlidir. Sıcaklıklar düşükse kat kat giyinmek önemlidir. Vücut ısısını korumak için önlem almak gerekir. Rüzgar hissedilen sıcaklığı daha da düşürebilir. Uygun giyim konusunda dikkatli olunmalıdır.

