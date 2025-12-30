HABER

Denizli Hava Durumu! 30 Aralık Salı Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 30 Aralık 2025 tarihi açık ve güneşli bir havayla karşılanacak. Bu günde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. 31 Aralık'ta parçalı bulutlu bir hava durumu bekleniyor ve sıcaklık 8 ile 10 derece düşecek. 1 Ocak'ta ise güneşli bir gün yaşanacak, sıcaklıklar ise 3 ile 5 derece arasında olacak. Sabaha ve akşama dikkat edilerek giyinmek, rüzgardan korunmak önem taşıyor. Güneş koruyucu kullanmayı unutmayın.

Devrim Karadağ

30 Aralık 2025 Salı günü Denizli'de hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Nem oranı %67 civarında seyrederken, rüzgar hızı 16.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:13:14, gün batımı ise 18:24:16’da gerçekleşecek.

31 Aralık Çarşamba günü hava sıcaklıkları 8 ile 10 derece arasında olacak. Parçalı bulutlu bir gün bekleniyor. 1 Ocak Perşembe günü ise sıcaklıklar 3 ile 5 derece arasında düşecek. Güneşli bir gün yaşanması öngörülüyor.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları daha da düşebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgardan korunmak da önemlidir. Gün içinde güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Güneş koruyucu kullanmayı ihmal etmemeniz önerilir.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
