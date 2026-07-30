Denizli Hava Durumu! 30 Temmuz Perşembe Denizli hava durumu nasıl?

30 Temmuz 2026 Perşembe günü, Denizli'de hava sıcaklıkları gündüz saatlerinde 35-36 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 20-21 derece arasında seyredecek. Hava genel olarak açık ve güneşli durumda. Rüzgar hafif esintiler şeklinde hissedilecek. Nem oranı %14-15 civarında. Bu, hava sıcaklığını daha yüksek hissettirebilir.

31 Temmuz Cuma günü, hava sıcaklıkları gündüz 36-37 derece, gece ise 20-21 derece civarında olacak. 1 Ağustos Cumartesi günü, sıcaklıklar gündüz 37-38 derece, gece 21-22 derece arasında tahmin ediliyor. 2 Ağustos Pazar günü ise hava sıcaklıkları gündüz 37-38 derece, gece 22-23 derece aralığında olacak.

Bu sıcak hava koşullarında, dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda zaman geçirmek faydalı olabilir. Bol su içmek, aşırı sıcaklarda vücudu korur. Hafif kıyafetler giymek, güneşin olumsuz etkilerini azaltabilir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkat etmesi gerekiyor.

Denizli'de önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçirenlerin sağlıklarını korumaları önem arz ediyor. Bu koşullara uygun önlemler almak gereklidir.