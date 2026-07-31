Denizli Hava Durumu! 31 Temmuz Cuma Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 31 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 36-37 derece civarında olması beklenmektedir. Gece saatlerinde ise sıcaklıklar 21-22 dereceye düşecektir. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı düşük olacaktır. Bu durum hava koşullarını belirginleştirecektir.

1 ve 2 Ağustos Cumartesi ve Pazar günlerinde de benzer hava koşulları sürecektir. Gündüz sıcaklıkların 37-38 dereceye çıkması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklığın 22-23 dereceye düşmesi tahmin edilmektedir. Rüzgar yine hafif esecek. Nem oranı düşük kalmaya devam edecektir.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için dikkatli olmaları önemlidir. Bol su tüketmek gerekmektedir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması önerilmektedir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda olmaktan kaçınmak gereklidir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olmaları önemli bir konudur. Gerekirse kapalı alanlarda vakit geçirmeleri önerilmektedir.

Denizli'de 31 Temmuz 2026 Cuma günü hava sıcak ve güneşli olacaktır. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecektir. Sıcak hava koşullarına karşı önlemler alarak sağlığınızı korumanız önemlidir.