HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Denizli için zirai don uyarısı! Bazı yerlerde kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk havayla birlikte tarımsal faaliyetlerin devam ettiği yerlerde zirai don riski konusunda uyarılarda bulundu. Aynı zamanda yapılan değerlendirmelere göre, Denizli’de yer yer kar yağışlarının görüleceği belirtildi.

Denizli için zirai don uyarısı! Bazı yerlerde kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak illerinden 8 Nisan 2025 Salı günü itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk havanın etkisi altına girmesi beklendiğini belirtti. Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının Salı günü itibaren azalarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altına ineceğini ve hafta sonuna kadar etkili olması bekleniliyor.

d2de0a7a-55d7-4af8-9546-66de5b1b

KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Soğuk havayla birlikte yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlarının görüleceği belirten Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü, gece sıcaklıklarında ani düşüşe bağlı olarak tarımsal faaliyetlerin devam ettiği yerlerde ise zirai don riski konusunda uyarılarda bulundu.

c8ef9678-21b3-4c7e-8c38-ee0bc865

Yapılan değerlendirmelere göre, önümüzdeki hafta içinde gerçekleşmesi beklenen en düşük hava sıcaklıkları ise Afyonkarahisar’da -3, Denizli’de 4, Uşak’ta ise -2 derece olacağı belirtildi.

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mersin'de kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandıMersin'de kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Başakşehir'de İETT otobüsü duvara çarptı, 5 kişi yaralandıBaşakşehir'de İETT otobüsü duvara çarptı, 5 kişi yaralandı

Anahtar Kelimeler:
Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe-Trabzonspor maçında olay pozisyon! Acılar içinde yerde kaldı, hakemin kararı tartışma yarattı

Fenerbahçe-Trabzonspor maçında olay pozisyon! Acılar içinde yerde kaldı, hakemin kararı tartışma yarattı

Bakan Şimşek'e "Yazıklar olsun sana be" demişti! Yeni açıklama geldi

Bakan Şimşek'e "Yazıklar olsun sana be" demişti! Yeni açıklama geldi

Belediye başkanlarının ardından o ilde 10 isim istifa etti!

Belediye başkanlarının ardından o ilde 10 isim istifa etti!

Çok konuşulacak adaylık senaryosu: "Eğer olmazsa..."

Çok konuşulacak adaylık senaryosu: "Eğer olmazsa..."

"Erdoğan'a sesleniyorum" diyerek çağrı yaptı: "İcazet alıp almadığını gözümüzün içine bakarak söyle"

"Erdoğan'a sesleniyorum" diyerek çağrı yaptı: "İcazet alıp almadığını gözümüzün içine bakarak söyle"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.