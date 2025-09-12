HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Denizli siyasetinin önemli ismi Yağcı son yolculuğuna uğurlandı

Denizli siyaset ve yargı camiasının sevilen isimlerinden olan Ömer Naci Yağcı, son yolculuğuna uğurlandı.

Denizli siyasetinin önemli ismi Yağcı son yolculuğuna uğurlandı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) çeşitli kademelerinde görev yapan avukat Ömer Naci Yağcı, 3 yıldır mücadele ettiği hastalığına bağlı olarak 65 yaşında dün hayatını kaybetti. Denizli siyaset ve yargı camiasının sevilen isimlerinden olan Yağcı için bugün CHP il binası önünde tören düzenlendi.

Ömer Naci Yağcı’nın toplumun her kesimi tarafından sevilen ve sayılan bir kişilik olduğunu belirten CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum, "Bugün değerli ağabeyimiz Ömer Naci Yağcı’yı ebediyete uğurluyoruz. 1985 yılından bu yana 40 yıldır partimizin her kademesinde görev alarak, bizlere örnek oldu. Önceliği hep CHP oldu ve hep parti için çalıştı. Asla bir mevki veya makamda gözü olmadı. Cumhuriyet Halk Partisinin her zaman Türkiye’nin güvencesi olduğuna inandı. Altı okun gösterdiği yolda yürüyüşüyle hep bizlere örnek oldu" diye konuştu.

Hayatını kaybeden Ömer Naci Yağcı’nın cenazesi, buradaki törenin ardından Delikliçınar Yeni Camiye getirildi. Yağcı’nın cenazesi, Cuma vakti kılınan cenaze namazı sonrası Denizli Asli Mezarlıkta dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Avukat Ömer Naci Yağcı için düzenlenen törene Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Denizli Barosu Başkanı Ufuk Kök, ilçe belediye başkanları, CHP ilçe başkanları, il ve ilçe örgütü üyeleriyle Yağcı ailesinin yakınları katıldı.

Denizli siyasetinin önemli ismi Yağcı son yolculuğuna uğurlandı 1

Denizli siyasetinin önemli ismi Yağcı son yolculuğuna uğurlandı 2

Denizli siyasetinin önemli ismi Yağcı son yolculuğuna uğurlandı 3

Denizli siyasetinin önemli ismi Yağcı son yolculuğuna uğurlandı 4

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aydın’da DEAŞ operasyonu: 5 tutuklamaAydın’da DEAŞ operasyonu: 5 tutuklama
Kremlin: Ukrayna ile müzakere sürecinin anında sonuç vermesi beklenmesinKremlin: Ukrayna ile müzakere sürecinin anında sonuç vermesi beklenmesin

Anahtar Kelimeler:
Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Boğaz köprüleri satılıyor mu? İddialar sonrası DDM'den açıklama

Boğaz köprüleri satılıyor mu? İddialar sonrası DDM'den açıklama

İki otomobil devi karşı karşıya! Stellantis, BYD'yi çileden çıkarttı

İki otomobil devi karşı karşıya! Stellantis, BYD'yi çileden çıkarttı

'Sahte diploma' davasında aylık gelirini açıkladı

'Sahte diploma' davasında aylık gelirini açıkladı

Görgü tanığı bırakmamak için 5 yaşındaki kardeşini de öldürdü

Görgü tanığı bırakmamak için 5 yaşındaki kardeşini de öldürdü

İtirafçı oldu: "Paralar depoda"

İtirafçı oldu: "Paralar depoda"

Rusya-Ukrayna müzakereleri durduruldu

Rusya-Ukrayna müzakereleri durduruldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.