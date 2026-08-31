Denizli'de trafik kazasında ölen sürücünün babası hastanede kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Denizli'de trafik kazasında hayatını kaybeden gencin babası, oğlunun ölüm haberini aldığı hastanede kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
Merkezefendi ilçesine bağlı Servergazi Mahallesi'nde dün gece Asım Ayyıldız (29) idaresindeki 20 BP 810 plakalı otomobil, kaldırımdaki ağaca çarptı.
Ağır yaralanan Asım Ayyıldız, kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayı öğrendikten sonra hastaneye giden baba İsmail Ayyıldız (55), burada oğlunun ölüm haberini alınca fenalaştı.
Acil serviste müdahale edilen baba Ayyıldız, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
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