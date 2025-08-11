Deprem bölgesi için hava durumu uyarısı! Meteoroloji yayınladı: Rüzgara karşı dikkat...

Dün akşam saatlerinde meydana gelen merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan 6,1 büyüklüğündeki deprem bölgede korkuya neden oldu.

Birçok vatandaş geceyi arabasında, bahçede ya da stadyumda geçirdi.

Bölgede hava durumu da merak edilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son tahminlerini yayınladı.

Marmara bölgesinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Ancak rüzgar sert esecek. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

OLUMSUZLUKLARA KARŞI UZMANLARDAN UYARI

Meteoroloji, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanılabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Balıkesir'de sıcaklık ise 35 derece.