Deprem bölgesi için hava durumu uyarısı! Meteoroloji yayınladı: Rüzgara karşı dikkat...

Sındırgı’da 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi. Meteoroloji o bölge için hava durumu tahminini yayınladı. 35 derece sıcaklık etkisini sürdürürken, kuzeydoğudan sert esmesi beklenen rüzgarın olumsuz etkileri olabilir.

Deprem bölgesi için hava durumu uyarısı! Meteoroloji yayınladı: Rüzgara karşı dikkat...
Çiğdem Sevinç

Dün akşam saatlerinde meydana gelen merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan 6,1 büyüklüğündeki deprem bölgede korkuya neden oldu.

Birçok vatandaş geceyi arabasında, bahçede ya da stadyumda geçirdi.

Deprem bölgesi için hava durumu uyarısı! Meteoroloji yayınladı: Rüzgara karşı dikkat... 1

Bölgede hava durumu da merak edilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son tahminlerini yayınladı.

Marmara bölgesinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Ancak rüzgar sert esecek. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Deprem bölgesi için hava durumu uyarısı! Meteoroloji yayınladı: Rüzgara karşı dikkat... 2

OLUMSUZLUKLARA KARŞI UZMANLARDAN UYARI

Meteoroloji, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanılabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Balıkesir'de sıcaklık ise 35 derece.

Deprem bölgesi için hava durumu uyarısı! Meteoroloji yayınladı: Rüzgara karşı dikkat... 3

meteoroloji Balıkesir
