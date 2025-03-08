Deprem bölgesinde Ramazan panayırı kuruldu: 2 Nisana kadar devam edecek…

Malatya'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Cumhuriyet Panayırı, depremzede çocuklar ve aileleri için eğlence dolu anlar sunuyor.

Malatya Park AVM önünde kurulan özel çadırda, çocuklar eğlenceli aktivitelerle vakit geçirirken, aileler de keyifli anlar yaşıyor. Panayır, deprem sonrası moral ve dayanışma adına önemli bir etkinlik olarak dikkat çekiyor.

Meddah gösterileri, gölge oyunu ve atölyeler gibi çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği panayırın kendilerini mutlu ettiğini kaydeden vatandaşlar çocuklarla birlikte eğlenerek güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür eden vatandaşlar benzer etkinliklerin Ramazan ayı sonrasında da devam etmesini beklediklerini ifade etti.

Ramazan ayına özel düzenlenen panayırın 2 Nisan tarihine kadar hizmet vereceği belirtildi.

(İHA)

[ ](https://www.mynet.com/ramazan?utm_source=haber_detay&utm_medium=haber_sonuBu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır