Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantası malzemeleri ve deprem çantasında olması gerekenler

Kişilerin, deprem anında ne yapması gerektiğini bilmesi ve olası bir deprem için hazırlıklı olmaları can ve mal kayıplarının önüne geçebilmek adına hayati değer taşımaktadır. Özellikle deprem çantasının hazır olması ve içinde gerekli malzemelerin bulunması, hem deprem sırasında hem de depremden sonraki süreçte çok önemlidir. Afet anında ve sonrasında hayatta kalabilmek adına deprem çantasının evin kolay ulaşabilir bir kısmında muhafaza edilmesi ve düzenli olarak güncellenmesi gerekir.

Deprem çantası nasıl hazırlanır?

Deprem çantası hazırlamak bir deprem anında ya da sonrasında hayatta kalabilmek için ve temel hayatları karşılayabilmek için özelikle ilk 72 saat için hayati bir değere sahiptir. Çanta bilinçli bir şekilde hazırlanmalı ve evden hızlıca çıkarken hemen ulaşabilecek bir yere koyulmalıdır. Evde yaşayan herkesin deprem çantasının yerini bilmesi gerekir.

Güvenliği sağlayan ve arttıran, deprem anında hayat kurtarıcı eşyalardan oluşan deprem çantası malzemeleri AFAD'a (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ait resmi internet sitesinde de yer almaktadır. Bu listeye göre düzenlenen deprem çantası, deprem anında ve sonrasında kişilerin hayatta kalmasına yardımcı olur.

Deprem çantasında neler olmalıdır?

Deprem çantası gerekli listesi İç İşleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sitesinde yazmaktadır. Ayrıca birçok sağlık kurum ve kuruluşu da deprem çantasında olması gerekenler listesini yayınlamıştır.

Çantada depremden sonra meydana gelebilecek olan panik ortamında temel gereksinim malzemeleri hayati önem taşımaktadır. Bu malzemeler günlük yaşamı sürdürebilmek hayatta kalabilmek ve hem kişilerin hem de yakınlarındakilerin hayatlarını güvende tutabilmek adına çok önemlidir. Buna göre bir deprem çantasında olması gerekenler şunlardır: