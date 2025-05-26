HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantası malzemeleri ve deprem çantasında olması gerekenler

Uzmanların açıklamalarına ve yayınlanan Türkiye diri fay haritasına göre ülkede 3 büyük fay hattı bulunmaktadır. Bu fay hatlarının üzerinde ve çevresinde yer alan şehirler, deprem açısından en riskli şehirler olarak kabul edilmektedir.

Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantası malzemeleri ve deprem çantasında olması gerekenler
Ferhan Petek

Kişilerin, deprem anında ne yapması gerektiğini bilmesi ve olası bir deprem için hazırlıklı olmaları can ve mal kayıplarının önüne geçebilmek adına hayati değer taşımaktadır. Özellikle deprem çantasının hazır olması ve içinde gerekli malzemelerin bulunması, hem deprem sırasında hem de depremden sonraki süreçte çok önemlidir. Afet anında ve sonrasında hayatta kalabilmek adına deprem çantasının evin kolay ulaşabilir bir kısmında muhafaza edilmesi ve düzenli olarak güncellenmesi gerekir.

Deprem çantası nasıl hazırlanır?

Deprem çantası hazırlamak bir deprem anında ya da sonrasında hayatta kalabilmek için ve temel hayatları karşılayabilmek için özelikle ilk 72 saat için hayati bir değere sahiptir. Çanta bilinçli bir şekilde hazırlanmalı ve evden hızlıca çıkarken hemen ulaşabilecek bir yere koyulmalıdır. Evde yaşayan herkesin deprem çantasının yerini bilmesi gerekir.

Güvenliği sağlayan ve arttıran, deprem anında hayat kurtarıcı eşyalardan oluşan deprem çantası malzemeleri AFAD'a (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ait resmi internet sitesinde de yer almaktadır. Bu listeye göre düzenlenen deprem çantası, deprem anında ve sonrasında kişilerin hayatta kalmasına yardımcı olur.

Deprem çantasında neler olmalıdır?

Deprem çantası gerekli listesi İç İşleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sitesinde yazmaktadır. Ayrıca birçok sağlık kurum ve kuruluşu da deprem çantasında olması gerekenler listesini yayınlamıştır.

Çantada depremden sonra meydana gelebilecek olan panik ortamında temel gereksinim malzemeleri hayati önem taşımaktadır. Bu malzemeler günlük yaşamı sürdürebilmek hayatta kalabilmek ve hem kişilerin hem de yakınlarındakilerin hayatlarını güvende tutabilmek adına çok önemlidir. Buna göre bir deprem çantasında olması gerekenler şunlardır:

  • El feneri ile yedek piller
  • Kitle iletişim araçları ile doğru ve sağlıklı bilgi akışı sağlanabilmesi adına pil il ile çalışabilen radyo
  • Naylon torba
  • Çöp torbaları
  • Tuvalet kağıdı
  • Kibrit ya da çakmak
  • Çakı ya da çok amaçlı alet
  • Kalem ve not defteri
  • Powerbank, yedek piller ve şarj aleti
  • Arama kurtarma anında kurtarma ekiplerine sinyal verebilmek için düdük
  • İlk yardım ürünleri (Yara bandı, makas, steril gazlı bez, bandaj vb.)
  • Sabun ya da tek kullanımlık sabun mendili
  • Tek kullanımlık eldiven
  • Ağrı kesici, ateş düşürücü gibi temel ilaçlar
  • Kişisel reçeteli olan ilaçlar
  • Diş macunu ve diş fırçası
  • El dezenfektanı
  • Kadınlar için hijyen ürünleri
  • Toz ve virüslerden koruyucu maske
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arif Kocabıyık hakkında karar verildi!Arif Kocabıyık hakkında karar verildi!
Afyonkarahisar'da minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandıAfyonkarahisar'da minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Anahtar Kelimeler:
deprem çanta acil durum çantası deprem çantasına ne konur? Deprem çantası nerede durmalı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Vatandaşa partiler soruldu ama çıkan birinci şaşırttı! Ses getirecek son anket...

Vatandaşa partiler soruldu ama çıkan birinci şaşırttı! Ses getirecek son anket...

Şimdi de Özgür Özel'i adresine çağırıp tehdit etti: "Korumaların olmadan geldi"

Şimdi de Özgür Özel'i adresine çağırıp tehdit etti: "Korumaların olmadan geldi"

Ali Koç, Fenerbahçe efsanesini Jose Mourinho'nun ekibine getirme kararı aldı!

Ali Koç, Fenerbahçe efsanesini Jose Mourinho'nun ekibine getirme kararı aldı!

Korkunç halde ölü bulunmuştu: Kulağını ve yüzünü yemişler...

Korkunç halde ölü bulunmuştu: Kulağını ve yüzünü yemişler...

Dünyanın konuştuğu anlar! Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokat: Neye uğradığını şaşırdı...

Dünyanın konuştuğu anlar! Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokat: Neye uğradığını şaşırdı...

5 ilde Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 kişi gözaltında!

5 ilde Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 kişi gözaltında!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.