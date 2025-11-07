HABER

'Deprem fırtınası var' dedi, ters köşe yaptı: "Bu iyi bir şey! Çok daha yıkıcı olurdu"

Balıkesir'de Sındırgı merkezli devam eden depremler bölgede endişe yaratırken, deprem uzmanlarının peş peşe yaptığı açıklamalar dikkat çekmişti. Bazı uzmanlar 'yeni bir depremin öncüsü olabilir' yorumunda bulunurken Prof. Dr. Osman Bektaş ise ters köşe yaptı. Bektaş; bölgede 'deprem salgını' olduğunu belirtirken, bu durumun ani ve yıkıcı bir depremin önüne geçtiğini söyledi ve "Deprem enerjisi birden boşalsaydı ani şok daha yıkıcı olurdu" dedi.

Devrim Karadağ

Son depremler tüm gözleri Balıkesir-Kütahya bölgesine çevrilmiş durumda. Özellikle Sındırgı merkezli son depremlerin ardından uzmanlardan peş peşe yorumlar gelirken, Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş'ın yaptığı yorum ise dikkat çekti.

BÖLGEDE "DEPREM SALGINI" VAR

Bektaş, Bigadiç-Sındırgı-Simav Fay Zonu'nda bir 'deprem salgını' yaşandığını belirterek, bu süreçte bir depremin diğerini tetiklediğini ifade etti.

Bektaş'a göre bölgede birikmiş deprem enerjisi, büyük bir yıkıcı depremle değil, kademeli ve yavaş bir şekilde, orta büyüklükteki (M4-6.1 arası) depremlerle boşalıyor. Bu durum, fay zonunda uzun süredir devam eden gerilimin kontrollü biçimde azalmasına yol açıyor.

Deprem fırtınası var dedi, ters köşe yaptı: "Bu iyi bir şey! Çok daha yıkıcı olurdu" 1

Profesör, ayrıca bu süreci kolaylaştıran etkenin fay hattı boyunca yükselen basınçlı akışkanlar olduğunu da vurguladı. Bu akışkanların, fayların sürtünmesini azaltarak depremlerin ardışık şekilde meydana gelmesini kolaylaştırdığı düşünülüyor.

Bektaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bigadiç-Sındırgı-Simav fay zonunda deprem salgını yaşanmaktadır (bir deprem diğerini tetikliyor). Birikmiş deprem enerjisi kademeli, yavaşça, uzun sürede, orta büyüklükte depremlerle (M4-6,1) boşalmaktadır. Kolaylaştırıcı, fay zonunda yükselmiş basınçlı akışkanlardır."

Deprem fırtınası var dedi, ters köşe yaptı: "Bu iyi bir şey! Çok daha yıkıcı olurdu" 2

"ANİ ŞOK DAHA YIKICI OLURDU"

Öte yandan bir takipçisinin sorusuna cevap veren Bektaş, bu durumun iyi bir şey olduğunu belirterek "Deprem enerjisi birden boşalsaydı ani şok daha yıkıcı olurdu" dedi.

Deprem fırtınası var dedi, ters köşe yaptı: "Bu iyi bir şey! Çok daha yıkıcı olurdu" 3

deprem Balıkesir
