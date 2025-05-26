Deprem kabini nedir, kaç TL? Deprem kabini her eve yapılır mı, nasıl yapılır? Çelik deprem kabini özellikleri ve ölçüleri

Olası bir deprem gerçekleşmeden önce deprem sırasında ya da deprem olduktan sonraki süreçte ne yapılacağının bilinmesi ve güvenlik sağlanması adına önceden bazı önlemler alınması hayati değer taşımaktadır. Deprem sırasında can güvenliğini korumak için önceden deprem çantasının doğru malzemeler ile hazırlanmış olması, önceden belirlenmiş olan toplanma alanlarının yerlerinin bilinmesi gibi durumlar göz ardı edilmemelidir.

Deprem kabini nedir?

Deprem kabinleri, deprem sırasında can güvenliği sağlayabilmek adına özel olarak tasarlanan ve üretilen yapılardır. Bu kabinlerin üretimindeki temel hedef can güvenliğini korumaktır. Binaların içinde özel olarak tasarlanarak üretilen ve yerleştirilen deprem kabinleri bazı özelliklere sahip olmalıdır.

Özel olarak tasarlanan deprem kabini özellikleri dünya standartlarına göre belirlenmektedir. Binaların yıkılması ya da çökmesi sonucunda meydana gelen ağırlığa dayanıklı olmaları ve içlerindeki insanları hayatta tutmaları başat amaçtır. Deprem kabini ölçüleri içine alacakları kişiye göre belirlenir ve tasarımı da üretimi de buna göre yapılır.

Deprem kabini kaç TL’dir?

Deprem kabinlerinin fiyatları da belli standartlara göre üretilen ebatlara göre değişiklik gösterebilir. Deprem kabini fiyatı 4 kişilik bir aile için farklı, daha çok sayıda kişiler için farklı olarak belirlenir. Örnek olarak 260 X 260 boyutlarında bir deprem kabininin fiyatı 2023 yılında açıklanan rakamlara göre yaklaşık olarak 30 bin TL’den başlamaktaydı. Bu deprem kabini 4 kişilik bir aileyi koruyabilecek ebatlarda üretilmekteydi.

Genel hali ile ağırlık kaldırabilecek yükseklikte ve kalınlıkta demirlerden yapılan deprem kabinleri kişileri deprem anında içinde olunan bina yıkılsa dahi hayatta kalmasını hedeflemektedir. Amaçları binalar çöktüğü zaman içinde kalan kişilerin arama kurtarma ekipleri gelene dek hayatta tutabilmektir.

Deprem kabini nasıl yapılır? Deprem kabini her eve yapılır mı?

Çelik deprem kabini oldukça dayanıklı olarak üretilir ve farklı sayıda kişileri içine alabileceği şekilde çeşitlendirilerek tasarlanır. Yüksek gücü sayesinde depreme karşı dayanıklı yapılar inşa edebilmek için ideal bir seçenek olarak görülen çelik bu kabinlerin ana maddesidir. Ayrıca çelik deprem anında esneklik de gösterebileceği için hem kişilerin hayatlarını kurtarır hem de binaların görebilecekleri hasarların önüne geçebilir.

Deprem güvenlik kabini, evlere, apartmanlara ya da iş yerlerine yaptırılabilir. Hesaplar doğrultusunda her katı 100 metrekare olarak hesaplanan ve 10 katlı olan bir bina temeli hariç ortalama olarak 1300 ton ağırlığa sahiptir. Her katın ortalama ağırlığı ise 130 ton kadar olabilir. Bu ağırlığın 50 ya da 60 tonluk kısmı direkt olarak zemini oluşturur.

Bu da zemin katta oturan kişinin üzerine 1000 ton bir ağırlık düşebilme olasılığı anlamına gelir. Kabini yaptırırken de bu durum ve olasılığa göre tasarım yapılır. Yaptırılacak olan kabin buna göre tasarlanır ve binaya yerleştirilir. Bir apartmanda tüm katlarda yaşayanların ortak kararı ile deprem kabini yaptırılmalıdır.