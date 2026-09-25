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Deprem sırasında çocuklarından önce kreşteki çocukları kurtaran öğretmenler konuştu

Şanlıurfa'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sırasında kendi çocuklarından önce kreşteki çocukları dışarı taşıyan öğretmenlerin davranışı takdir topladı. Kreş müdürü Feyza Yeşil, "Çocuğum daha büyük olduğu için onun sınıfına koşmadım. Önceliğimizi küçük yaştaki çocuklara verdik" dedi.

Deprem sırasında çocuklarından önce kreşteki çocukları kurtaran öğretmenler konuştu

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 24 Eylül'de saat 10.40'ta meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya'da da hissedildi. Depremin ardından kentteki tüm okullar ise günün geri kalanında tatil edildi. Sarsıntının ardından güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler paylaşılırken, bunlardan biri Karaköprü'deki bir kreşten geldi. Deprem başladığı anda sınıfa koşan kreş öğretmenleri, minikleri kucaklarına alarak hızla dışarı çıkardı. Kendi güvenliklerini ikinci plana atan öğretmenlerin o saniyeleri, herkes tarafından takdirle karşılandı.

Deprem sırasında çocuklarından önce kreşteki çocukları kurtaran öğretmenler konuştu 1

ÇOCUĞUNDAN ÖNCE BAŞKA ÇOCUKLARI KURTARDI

Kreş Müdürü Feyza Yeşil, deprem sırasında aynı kreşte eğitim gören oğlunu ikinci plana bırakarak küçük yaştaki çocukları güvenli alana taşıdı. Yeşil, "Öncelikle tüm Şanlıurfa'ya geçmiş olsun. Önce kurumda bir ses duyduk, daha sonrasında bir sallantı, sallantı sırasında çocukları güvenli bir şekilde bahçeye taşıdık. Sonrasında öğretmenlerimizin sesini duydum. Yukarı çıktığımda öğretmenlerimiz o kadar sıcak bir şekilde öğrencilere sarılmışlardı ki onları teselli ediyordu. Ben de çocuklara 'korkmayın oyun oynuyoruz' dedim. O sırada çocukları sakinleştirmeye çalıştım. Kaygılarını azaltmaya çalıştım. Benim oğlum da burada 5 yaş grubunda öğrencidir. O anda oğluma mı koşsam, yukarı mı çıksam diye böyle bir terreddütte bulundum. Çocuğum daha büyük olduğu için onun sınıfına koşmadım. Önceliğimizi küçük yaştaki çocuklara verdik. Biz o çocukları kurtarırken sanki canımızdan bir parça kurtardık. Hala konuşurken sesim titriyor. Dün yaşadığımız sallantı çok büyüktü. Allah tekrarını yaşatmasın" dedi.

Deprem sırasında çocuklarından önce kreşteki çocukları kurtaran öğretmenler konuştu 2

"ÇOCUKLARI SINIFTAN ALIP GÜVENLİ BİR YERE TAŞIDIK"

Okul Öncesi Öğretmeni Merve Polat ise, "Öncelikle tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim bir daha yaşatmasın. Sınıfım 2 yaş grubu, çocuklar çok küçükler, annelik sevgisinden dolayı direkt onları sınıftan alıp güvenli bir yere taşıdık. Hep birlikte bahçeye çocukları taşıyarak güvenli alan oluşturduk. Daha sonra oyunlar oynayarak depremin korkusunu atmalarını sağladık. Hiçbir sıkıntı yaşamadan bu depremi atlattık. Rabbim bir daha yaşatmasın" diye konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem Şanlıurfa kreş
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